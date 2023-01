Oscarnominatie verandert het leven van Brendan Fraser

Avatar 2 passeert als zesde film ooit 2 miljard dollar opbrengst

Avatar: the way of water, het tweede deel van de Avatar-filmreeks, heeft wereldwijd meer dan 2 miljard dollar (1,8 miljard euro) opgehaald. Het is de zesde film ooit die dat bedrag gepasseerd is, zo meldt de Amerikaanse entertainmentwebsite Variety.

22 januari