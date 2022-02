Oscars 2022: Power of the Dog leidt met twaalf nominaties, Lady Gaga grijpt mis

update / videoHet Netflix-drama The Power of the Dog van regisseur Jane Campion heeft dinsdagmiddag de meeste Oscarnominaties ontvangen. De nominaties werden vanmiddag bekendgemaakt in Hollywood. De film maakt kans op twaalf beeldjes, waaronder in alle belangrijke categorieën.

Het sf-epos Dune kreeg tien nominaties. Daarna volgen musicalremake West Side Story en het coming of age-drama Belfast, met elk zeven nominaties.

The Power of the Dog speelt zich af in de VS van begin twintigste eeuw en vertelt over een dominante rancher die zijn broer, zijn vrouw en haar tienerzoon intimideert. Hij blijkt dit echter te doen om zijn eigen diepere gevoelens te negeren. Dune van regisseur Denis Villeneuve vertelt over een briljante jongeman die naar de gevaarlijkste planeet van het universum moet reizen om de toekomst van zijn familie en volk veilig te stellen.

De Deense animatiefilm Flee heeft een bijzondere prestatie geleverd. De film werd voor de Oscarprijzen genomineerd in drie aparte categorieën: beste animatie, beste documentaire én beste buitenlandse film. Voor zover bekend is dat nog nooit eerder in de geschiedenis van de Oscars gebeurd.

Ook een opvallende titel bij de nominaties is de goedbekeken maar omstreden klimaatsatire Don’t Look Up, met Leonardo DiCaprio in de hoofdrol. De wrange komedie maakt kans op vier beeldjes, waaronder die voor beste film van het jaar.

Voor beste acteur is onder andere Will Smith genomineerd. Hij speelt de hoofdrol in het drama King Richard. De film volgt het leven van Richard Williams, de vader en coach van de beroemde tennisspelers Venus en Serena Williams, die overigens als uitvoerend producenten van de film dienden. Voor beste actrice zijn onder andere Kirsten Stewart (Spencer) en Olivia Colman (The Lost Daughter) genomineerd.

Boze fans

De fans van Lady Gaga zijn niet zo blij met de Oscarnominaties. De actrice en zangeres leek kans te maken op een tweede beeldje voor haar rol in House of Gucci. Maar Gaga, die de echtgenoot van Maurizio Gucci speelt, stond tot grote consternatie van de fans niet in het lijstje met genomineerden. Zij maken hun onvrede veelvuldig kenbaar op sociale media.

Sowieso kwam House of Gucci er karig van af, met slechts één nominatie voor beste kapsels. Ook acteur Jared Leto, die het zwarte schaap van de familie speelt, kreeg geen nominatie. De acteur maakt wel kans op een Razzie, de prijs voor slechtste acteerprestatie van het jaar. Leto is genomineerd als beste duo met ‘de 8 kilo zware klodder make-up op zijn hoofd en zijn idiote accent’.

De uitreiking van de belangrijkste filmprijzen ter wereld is op 27 maart. De Nederlandse inzending voor beste buitenlandse film, Do Not Hesitate, viel in de voorrondes al af.

Dit zijn alle genomineerden in de belangrijkste categorieën:

Beste Film: Belfast

CODA

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

Beste Actrice: Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Olivia Colman (The Lost Daughter)

Penélope Cruz (Parallel Mothers)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Kristen Stewart (Spencer)

Beste Acteur Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog)

Andrew Garfield (Tick, Tick … Boom!)

Will Smith (King Richard)

Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)

Beste Regisseur Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Kenneth Branagh (Belfast)

Jane Campion (The Power of the Dog)

Steven Spielberg (West Side Story)

Drive My Car (Ryûsuke Hamaguchi)

