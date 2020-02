Oscars ‘vergeten’ overleden Luke Perry, fans boos

‘Meer verdiend’

Op sociale media laten mensen zich teleurgesteld uit dat Luke Perry niet is meegenomen in het overzicht. De acteur, het best bekend uit de series Beverly Hills, 90210 en Riverdale, overleed in maart op 52-jarige leeftijd door een hartaanval. ‘Jij hebt zoveel betekent voor deze industrie, je had meer verdiend’, schrijft iemand. Een ander: ‘Luke Perry was een icoon voor twee generaties. Hoe krijg je deze fout voor elkaar?’. ‘Het is simpelweg absurd’, concludeert weer een ander. Perry werd weliswaar niet gezien als een ster van de A-categorie, maar hij speelde toevalligerwijs wél een kleine rol in Once Upon a Time... in Hollywood die juist bij deze Oscaruitreiking in de race was voor tien beeldjes.