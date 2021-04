Oscaruitreiking leek ondanks terechte winnaars op een 3,5 uur durende kerkdienst

Het Koreaanse Parasite, de verrassende Oscarwinnaar van vorig jaar, is een blockbuster vergeleken met de kersverse ‘beste film’ Nomadland: een piepkleine, haast documentair gedraaide productie over de moderne nomaden van Amerika die sinds de laatste economische crisis met hun campers van rotbaantje naar rotbaantje trekken. Een film voor de fijnproevers. De tijd dat publieksknallers als Titanic en The Lord of the Rings er met het goud vandoor gingen, lijkt voorgoed voorbij.