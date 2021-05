Oscarwinnaar Casey Affleck: ‘Ik heb me nooit thuis gevoeld in Hollywood’

Afrojack en Johnny Logan treden op in virtuele Eurovision Village

14:11 De virtuele Eurovision Village is volgende week zaterdag voor het eerst te bezoeken. In de week tot de finale van het Eurovisie Songfestival kunnen fans van over de hele wereld er onder meer optredens zien van Afrojack, Johnny Logan en oud-deelnemers van het Junior Songfestival. De presentatie is in handen van Paul de Leeuw.