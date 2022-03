Oscarwinnaar William Hurt (71) overleden

Hurt was een van de meest gevierde acteurs van de jaren tachtig. Hij won een Oscar in de categorie ‘Beste acteur’ voor zijn rol van een homoseksuele man die in Brazilië - toen nog een militaire dictatuur - een cel deelt met een politieke gevangene in de film Kiss of the Spider Woman uit 1985. In dezelfde categorie werd hij ook genomineerd voor zijn hoofdrollen in Broadcast News (1987), een satire over de nieuwsindustrie, en in Children of a Lesser God (1986), een romantisch drama dat zich afspeelt in een school voor doven. In 2005 ontving hij ook nog een Oscarnominatie in de categorie ‘Beste bijrol’, voor zijn aandeel in de thriller A History of Violence uit 2005.