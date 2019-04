Oud-bodyguard Michael Jackson: Ik zal het ware privéleven van Michael onthullen

‘De tijd is gekomen om een vriend te verdedigen’, schrijft Fiddes op Instagram. ‘Michael Jackson, die altijd zo geweldig tegen mijn familie en zijn personeel was. Ik heb afgewacht en naar het circus van de afgelopen jaren gekeken. Mensen vergeten dat deze man de bekendste man ter wereld was én is. Het grootste doelwit ter wereld. En hij wilde dat zijn leven een mysterie bleef. Hij begreep wat de media-waarde daarvan was. En het heeft zich helaas in de dood tegen hem gekeerd.’

De bodyguard, die de laatste jaren van Jacksons leven bij hem woonde, vertelt hoe hij jarenlang interviewaanvragen afsloeg, maar door de documentaire ‘Leaving Neverland’ niet langer kon blijven toekijken. ‘Ik zal alles over Michaels ware privéleven onthullen. Als bodyguards zien we de echte waarheid. We bewaken zijn leven en zijn privévertrekken. We weten wie binnenkomt en weggaat. Deze man werd sinds hij jong was omringd door bodyguards. Als iemand bij hem wilde komen, moest die persoon langs ons passeren. We hielden zijn privéleven een geheim, want hij wilde dat ‘zijn leven de grootste show op aarde’ was. Maar dat liep mis want hij is er niet meer om zichzelf te verdedigen. Mike, we verdedigden je tijdens je leven, en in de dood verdedigen we je nalatenschap, je familie en vooral je kinderen.’