Oud-collega: ‘Jennifer Lopez wordt nu al bedrogen door verloofde Alex Rodriguez’

Op Twitter scheef Canseco (54) gisteren dat hij zelf onlangs nog een telefoongesprek hoorde tussen Alex en zijn ex Jessica. Over Jennifer Lopez zegt hij: ,,Die arme meid, ze heeft geen idee wie hij echt is.” Hij richt zich in een volgende tweet tot Rodriguez: ,,Stop een eikel te zijn en hou op Jennifer te bedriegen.” Later voegde hij ook nog toe dat hij bereid is een leugendetectortest te ondergaan om zijn verhaal te bewijzen. De sportman plaatste ook nog zijn telefoonnummer met de mededeling dat Jennifer hem altijd kan bellen als ze meer van de zaak wil weten, maar die informatie verwijderde hij later toch maar van sociale media.

Alex Rodriguez, de voormalige korte stop van de Yankees, en Jennifer Lopez maakten afgelopen weekend bekend dat ze verloofd zijn. Wanneer het stel daadwerkelijk in het huwelijksbootje wil stappen, is nog niet bekend. De voormalig honkballer zou tussen de 1 en 5 miljoen dollar hebben neergeteld voor de verlovingsring, zeggen meerdere juweliers in het Amerikaanse tijdschrift People.

Het stel is sinds begin 2017 bij elkaar en kwam in datzelfde jaar op de cover van het tijdschrift Vanity Fair met hun bijnaam, J-Rod. In januari vertelde Rodriguez dat hij en Lopez vergelijkbare achtergronden hadden en dat haar laatste film ‘Second Act’ hun gezamenlijke band precies weerspiegelt. ,,Het lijkt echt precies op het leven dat Jennifer en ik delen: beiden geboren in New York, beiden afkomstig van immigrantenouders, allebei twee kinderen, beiden Latino Americano - zij uit Puerto Rico, ik uit de Dominicaanse Republiek. We hebben allebei onze ups en downs doorgemaakt, maar inmiddels zijn we boven de 40 en proberen we de best mogelijke levens te leven en dat aan anderen door te geven’’, aldus Rodriguez.

Het wordt, als het tenminste nog doorgaat, het vierde huwelijk van Lopez. Ze was van 1997 tot 1998 getrouwd met Cubaan Ojani Noah, vervolgens van 2001 tot 2003 met Cris Judd en vervolgens van 2004 tot 2014 met zanger Marc Anthony. Voor Rodriguez is het zijn tweede huwelijk. Beiden hebben twee kinderen uit eerdere relaties.

