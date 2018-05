Oud-deelnemer Humberto Tan presentator Dance Dance Dance

RTL CEO Sven Sauvé heeft altijd vertrouwen gehad in Humberto Tan. ,,Ondanks de moeilijke beslissing om te stoppen met Late Night, is er nooit enige twijfel geweest over de talenten van Humberto. De gesprekken over de toekomst waren we al gestart en ik ben heel blij dat we onze succesvolle samenwerking voor meerdere jaren voortzetten. Humberto is een multi-talent die oprecht geïnteresseerd is in mensen en boordevol energie en nieuwe ideeën zit. Zo’n alleskunner hoort gewoon bij RTL”, aldus Sauvé die voor volgend televisieseizoen Twan Huys aantrok als nieuwe talkshowhost in avond. Hope Hoe dat programma eruit gaat zien is nog niet bekend.