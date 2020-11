Oud-finaliste Sezina blaast The Voice-coaches omver: ‘Vreet het kussen op als je mij niet kiest’

Sezina deed in 2016 al mee aan The Voice Kids, maar sneuvelde als pupil van Ali B in de battles. Ze liet zich echter niet uit het veld slaan en besloot zich drie jaar later nog een keer op te geven voor de kinderversie van het programma. Sezina oogstte veel lof voor haar zangkunsten en bereikte zelfs de finale, maar legde het uiteindelijk af tegen Silver Metz. Driemaal is scheepsrecht, moet Sezina dus gedacht hebben toen ze zich dit jaar opgaf voor The Voice of Holland.



In de tussentijd heeft Sezina niet stilgezeten: ze stond op het podium met Glennis Grace, heeft meerdere optredens gegeven en bracht een eigen single uit. Met die ervaring op zak koos Sezina voor haar auditie een gewaagd nummer met enorme uithalen: All By Myself van Céline Dion. Die keuze bleek een schot in de roos. Al bij de eerste noten die Sezina ten gehore bracht, drukte Waylon op de rode knop. Ali B. volgde enkele seconden later en het duurde niet lang tot ook Jan Smit en Anouk hun stoel draaiden voor het gouden keeltje van de jonge zangeres.