Oud-gitarist Guns N' Roses krijgt taakstraf voor rijden onder invloed

1,7 miljoen kijkers zien Anouk zanger Richy afserveren

12:21 The Voice of Holland hield vrijdagavond ruim 1,7 miljoen kijkers aan de tv gekluisterd. De Battles zijn bijna voorbij en dus wordt het spannend voor de kandidaten: wie gaan er naar The Knockouts? Van die spanningsboog wist Eva Jinek te profiteren: zij scoorde direct na The Voice met haar talkshow bijna 900.000 kijkers en hield daarmee concurrent Op1 achter zich.