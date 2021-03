Oud-marinier Marc is Uitstel van Executie eeuwig dankbaar na verkoop ‘onverkoopbaar’ huis

Bijna 1 miljoen kijkers zagen gisteravond in Uitstel van Executie op RTL 4 hoe oud-marinier Marc eindelijk van zijn koophuis in Den Helder af is. Door achterstallig onderhoud kreeg hij het maar niet voor de juiste prijs verkocht. Martijn Krabbé en zijn team schoten te hulp, maar makkelijk was dat niet: er zat ook nog een huurder in het huis.

De oud-marinier kreeg in 2017 een TIA, een maand nadat zijn moeder overleed aan een hersenbloeding. Hij moest vervolgens zijn bedrijf opgeven en zijn relatie strandde. ,,Je moeder kwijt, bedrijf kwijt, ook jezelf kwijt”, vertelt Marc in tranen aan Martijn. ,,Ik ben niet meer wie ik was. Ik heb wel een nieuwe ik, en daar ben ik tevreden mee, maar ik ben het wel kwijt.” Dat de hypotheekverstrekker wil dat hij zijn koopwoning na vijftien jaar verhuur verkoopt, maakt het er niet makkelijker op. Het huis is niet goed onderhouden, er zit een huurder in en hij dreigt met een restschuld van 34.000 euro te komen zitten. ,,Dan moet ik in de schuldsanering.”

De huurder werkt tegen de verwachting wel mee en vindt snel een nieuwe woning. Martijn en zijn team knappen de boel op. Na de metamorfose is Marc diep onder de indruk. Als hij de badkamer ziet, zegt hij: ,,Het is alsof ik Pinterest binnenloop.” Het huis, dat volgens Martijn op sommige plekken bar en boos was, is ‘compleet anders’. ,,Prachtig, het was echt slecht. Dat huis, wat vijftien jaar lang toch wel een blok aan mijn been was, is nu klaar. Het is een nieuwe start. Ik zie nu de file oplossen.”

Quitte

De woning gaat in de verkoop en twee weken later is het al verkocht. ,,Ik denk dat hij van de bank af zal vallen. Ik had dit niet verwacht", zegt makelaar Alex van Keulen. Marc had 129.000 euro nodig om quitte te spelen. ,,Maar als de restschuld zo klein mogelijk kan blijven ben ik al blij.” Als hij de verkoopprijs onder ogen krijgt, denkt hij dat hij in de maling wordt genomen. Geëmotioneerd noemt hij het bedrag. ,,Een koopsom van 151.000 euro.” Vol ongeloof: ,,Ik ben jullie eeuwig dankbaar. Er valt zo'n last van mijn schouders.”

En dat is hem door veel kijkers gegund, blijkt op social media. Zo schrijft Kaj Schrödingers dat hij ‘Marc zo immens sympathiek vindt’. ‘Wat fijn dat jullie die man hebben geholpen.’ Kijker Ron: ‘Soms zijn er van die afleveringen dat je mensen een beetje geluk gunt. Dit is zo'n aflevering.’ Astrid is ook blij voor hem: ‘En nu hopen dat het geluk met hem is.’

