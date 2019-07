Oud-politicus Boris van der Ham te zien in politieserie Smeris

,,Is dat Boris van der Ham? Die politicus? Echt?’’ Op het terras van Brasserie Zonnestraal in Hilversum trekt Wim van den Brink zijn wenkbrauwen in een plooi. De 66-jarige wandelaar (‘Op maandagochtend trekken we er hier met een groepje op uit’) staat met zijn neus boven op de opnamen van Smeris, de politieserie met in de hoofdrollen Dennis van de Ven en Jeroen van Koningsbrugge.