Oud-soapacteur Geert Hoes wordt voor tweede keer vader

CBS-baas Leslie Moonves verdacht van seksueel wangedrag

20:40 In de Amerikaanse film- en televisiewereld wordt weer een kopstuk verdacht van seksueel wangedrag. Het gaat om Leslie Moonves, de topman van televisienetwerk CBS. Nadat het nieuws uitlekte ging de beurskoers van CBS in New York tot zo'n 7 procent onderuit. CBS heeft al laten weten de zaak serieus te nemen en te onderzoeken.