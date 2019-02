Oud-sportverslaggever paardensport Hans Eijsvogel (91) overleden

In zijn woonplaats Aerdenhout is oud-paardensportverslaggever Hans Eijsvogel overleden. Dat heeft zijn dochter, voormalig hockey-international Marjolein Bolhuis-Eijsvogel laten weten. Eijsvogel was 91 jaar. Hij overleed afgelopen maandag.

Hij was tandarts en beoefende als hobby de paardensport. In 1952 maakte hij een film over paardensport, waarna hij door de AVRO werd gevraagd voor het sportprogramma De Sportrevue. Dat was het begin van een ruim vijftig jaar durende carrière als verslaggever en commentator, onder meer voor Langs de Lijn en Studio Sport.

,,Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag was ik tandarts, en zaterdag en zondag verslaggever", zei Eijsvogel in een interview met Langs de Lijn uit 2012. Hij was bekend vanwege zijn rappe live-verslagen vanaf Duindigt. Daar werd hij in 2016 nog gehuldigd voor zijn verdiensten voor de draf- en rensport.