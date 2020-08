Oud-wereldkampioen goochelen Ger Copper (67) overleden

Copper liep in Zuid-Afrika, waar hij was om lezingen te geven, een bacteriële infectie op, beter bekend als de veteranenziekte. Hierdoor was zijn immuunsysteem ernstig verzwakt. De goochelaar werd de afgelopen weken in een ziekenhuis in Zaandam behandeld. De laatste dagen leek het beter te gaan, maar nadat hij werd ontslagen uit het ziekenhuis kreeg hij een hartaanval.



Copper werd in 1979 wereldkampioen goochelen. Ook werd hij driemaal gekroond tot Nederlands kampioen. Copper werkte daarnaast als coach voor verschillende illusionisten, onder wie Hans Klok. Ook is hij de oprichter van de Dutch School of Magic (DSOM). Voor zijn werk werd hij onderscheiden met de prestigieuze Amerikaanse AMA Master Fellowship.