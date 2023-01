Oudejaarsconference Claudia de Breij blijft met 1,6 miljoen kijkers achter The Masked Singer

Minst bekeken

Claudia de Breij is the day after ‘brakker dan in tijden’. ‘Maar langzaamaan aan het geloven dat het gelukt is! Wat een avond, wat een feest, wat een team.’ Ondanks de lovende recensies werd het de minst bekeken conference van de cabaretière, die twee keer eerder het jaar afsloot. In 2016 trok ze 2,1 miljoen belangstellenden, in 2019 waren dat er 1,8 miljoen. Ook in de lijst van best bekeken oudejaarsconferences blijft De Breij achter. In de afgelopen tien jaar werd alleen Marc-Marie Huijbregts minder bekeken dan De Breij's conference van 2022.