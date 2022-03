Ouders struikelen over maandverband in Pixars ‘menstruatiehorror’ Turning Red

‘Is de rode pioen gaan bloeien?’, vraagt Mei’s moeder zowel bezorgd als enthousiast. Het woord ‘menstruatie’ of ‘ongesteld’ valt nooit, maar dat Turning Red (nu te zien op streamingdienst Disney+) het onderwerp aankaart, is overduidelijk. Niet lang na de vraag, komt het door actrice Sandra Oh ingesproken personage met een stapel maandverbanddozen naar de badkamer gesneld. Even daarvoor betrapt ze haar 13-jarige dochter nog op het maken van hormonaal geladen tekeningen waarop ze zichzelf zoenend afbeeldt met de jongen op wie ze verliefd is.

Dé gimmick van de nieuwe Pixar-animatie (eerder verantwoordelijk voor onder meer Finding Nemo en Toy Story) met een leeftijdskeuring van 6 jaar en ouder: de heftige emoties die bij de jonge meid loskomen, doen haar veranderen in een enorme rode pandabeer. Het is overduidelijk een metafoor voor de net losgebarsten pubertijd. Het is zeldzaam dat deze onderwerpen (en vooral op deze manier) aan bod komen in een kinderfilm. Sommige ouders schrokken zich blijkbaar wild.

Op Twitter is veel negativiteit te lezen. ‘Turning Red is ongepast voor jonge kinderen’, is de teneur onder de kritische kijkers. Of: ‘Voor jonger dan 10 jaar is de film ongeschikt, omdat het onderwerpen behandelt waar ze dan nog niet klaar voor zijn of die ze niet kunnen begrijpen’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Er staan echter ook veel positievere berichten tegenover. Déze Twitteraars zijn juist blij dat een jeugdfilm eindelijk dergelijke zaken bespreekbaar maakt. Of: ‘Ouders die klagen dat ze hun zoontjes moeten uitleggen wat menstruatie is... Het is vernederend dat Pixar sommige mensen wijst op slecht ouderschap’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Woensdag was menstruatie-expert Hilda Alberda van ontwikkelingsorganisatie Simavi te gast op NPO Radio 1. Wat haar betreft had Turning Red zelfs nog concreter mogen zijn. ,,Niet alleen voor meisjes in Afrika en Azië waar Simavi projecten uitvoert, maar ook voor meisjes in Nederland is de eerste menstruatie vaak nog schrikken. Het is belangrijk dat we hier over praten, thuis en op school en er niet zo geheimzinnig over doen.”

Volgens producent Lindsey Collins van Turning Red, was het tackelen van puberperikelen al aanwezig in de vroegste stadia van het filmproject. ,,Iedereen van de crew moedigde aan dat we deze gesprekken over ongesteld worden en andere momenten in de levens van jonge meisjes moesten voeren”, vertelt ze aan de website Polygon. ,,De hoop is dat dat mensen zowel een beetje gêne voelen, als dat ze moeten lachen en het zien als iets volledig normaals.”

Volledig scherm Mei Ling en haar moeder in Turning Red. © AP