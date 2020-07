Oudste dochter Reinout en Daniëlle Oerlemans plots het ziekenhuis in tijdens roadtrip

Reinout Oerlemans (49) en zijn vrouw Daniëlle (47) zijn zich tijdens hun roadtrip door de Verenigde Staten rot geschrokken toen dochter Fiene (16) plotseling last kreeg van hevige buikkrampen. In het ziekenhuis bleek dat de tiener last had van acute appendicitis, beter bekend als blindedarmontsteking. Fienes blindedarm is inmiddels verwijderd.

Moeder van vier Daniëlle doet in haar Instagram Stories uitvoerig verslag van de afgelopen uren. Dit deed ze om duidelijk te maken dat de Oerlemansjes, net als elk ander gezin, niet alleen maar mooie momenten delen. ,,Vandaag was geen goede dag. Het startte vroeg met een van mijn dochters en een heftige buikpijn. Ik ben geen moeder die direct in paniek schiet, maar na een paar uur hebben we actie ondernomen.’’

Nadat bleek dat Fiene moest worden opgenomen, ging de familie over tot gebed. ,,Je hoopt op het beste. Ik had dit gevoel van angst, dat ik niet eerder had gehad’’, aldus Daniëlle. ,,Voor een paar minuten vroeg ik me af of ik als moeder het beste had gedaan en ik was bang dat er slecht nieuws zou komen. Ik ben dankbaar dat ik dat nooit heb gekregen, maar ik realiseerde me dat dit het rotste gevoel ooit is.’’

Twaalf uur

Na een opname van twaalf uur mocht Fiene terug naar haar vakantieverblijf. ,,Zorg voor elkaar’’, is haar moeders waarschuwing. ,,Let op je familie en je beste vrienden, maar kijk ook verder dan dat. Je kunt een groot verschil maken door op te letten en liefde te geven.’’

Reinout, Daniëlle en hun kinderen Thijmen James (19), Fiene Joan (16), Benjamin Jack (14) en Katelyn Jane (11) begonnen drie weken geleden aan hun ‘Oerlemans Road Trip 2020’. Ze reisden al naar Las Vegas, het Zion National Park in de staat Utah en het Powellmeer in Arizona. Al in 2008 besloot het gezin naar Amerika te emigreren. Vanuit Los Angeles geeft Reinout leiding aan zijn internationale televisiebedrijf Eyeworks. Sinds twee jaar woont het zestal in hun verbouwde droomvilla in de sjieke wijk Bel Air.

