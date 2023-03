Over de Liefde: 'Vreemdgaan overkomt je niet. Je valt niet per ongeluk naakt op een ander’

Podcast Over de Liefde: ‘Ik ga soms gewoon in mijn eentje naar een parenclub’

Debby Gerritsen praat in haar podcast Over de Liefde met experts en bekenden over liefdes-, lust- en levensvragen. Deze week is Jaqueline te gast in de studio om te vertellen over haar bijzondere seksleven, namelijk dat van een fervent swinger. ‘Je hebt absoluut geen seksgarantie in een parenclub’