Over en uit tussen Enzo Knol en vriendin

Ook Demira deelt en foto op Instagram en ze schrijft: ,,4 jaar lang hebben we elkaar zo gelukkig gemaakt. Nu kiezen we allebei voor onze eigen weg. We houden nog steeds heel erg veel van elkaar, dat zal altijd zo blijven."

De YouTuber plaatst vandaag ook een video op zijn YouTube-kanaal waarin wordt uitgelegd waarom de twee geen relatie meer hebben. ,,Hoe gaan we dit vertellen?'', is het eerste wat Enzo lachend vraagt. ,,We houden superveel van elkaar, we zijn nog heel vaak heel blij met elkaar, we hebben vooral gelachen met elkaar. Maar soms kom je op een punt dat je elkaar niet kunt geven wat je nodig hebt", zegt Demira. In het filmpje is te zien hoe moeilijk ze het heeft.