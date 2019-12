‘Overgeslagen’ Maureen verhuisde voor Liam naar Nieuw-Zeeland: ‘Het plan is voor altijd’

all you need is loveHet was zonder twijfel het meest gedenkwaardige moment uit de All You Need Is Love -kerstspecial van vorig jaar: de hereniging van Maureen Ypma met haar grote Nieuw-Zeelandse liefde Liam. Pas toen de 20-jarige Heerenveense na het slotlied snikkend en alleen op de gang stond, verscheen plotsklaps haar geliefde Liam in beeld. Nu, een jaar later, wonen de tortelduifjes samen in Nieuw-Zeeland. ,,Ons verhaal is echt een kerstsprookje.’’

Makers van het programma lieten Maureen tot het állerlaatste moment wachten. Op sociale media buitelden kijkers op 24 december 2018 over elkaar heen van verontwaardiging. Veel mensen vonden dat de makers Maureen tergend lang in spanning lieten; het programma was praktisch al afgelopen. ‘Bah, dit verpest de hele uitzending’, klonk het onder meer op Twitter. RTL kreeg het verwijt dat het Maureen alleen voor de kijkcijfers zo lang liet wachten.



Maureen zelf wil niets van die kritiek weten. ,,Op dat moment was ik verdrietig, maar zonder All You Need Is Love had ik Liam niet kunnen zien’’, zegt ze nu. ,,Ik ben het programma nog steeds heel dankbaar. Door onze hereniging vorig jaar kon ik Liam aan mijn ouders voorstellen. Toen ik zag hoe leuk hij in de omgang met mijn familie was, dacht ik: jij bent het.’’

Quote Onze woning zit pal aan het strand. We genieten vaak samen van de zonsonder­gang Maureen Ypma

Verhuisd

Twaalf maanden na de veelbesproken uitzending zijn de twee nog steeds smoorverliefd. Afgelopen zomer vertrok Maureen zelfs naar Nieuw-Zeeland voor haar lief.

,,Ik heb in Nederland heel veel gewerkt, zodat ik na mijn opleiding naar Nieuw-Zeeland kon verhuizen’’, vertelt ze. In juli was het zover. Maureen voltooide de opleiding International Travel & Hospitality in Zwolle en toog naar Tauranga, een stad op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland. Daar woont ze nu sinds een halfjaar samen met Liam, in een appartementje in de buitenwijk Papamoa. ,,Onze woning zit pal aan het strand. We genieten vaak samen van de zonsondergang’’, zegt ze.

Heeft ze geen heimwee? ,,Jawel’’, bekent ze. ,,Vooral nu het bijna kerst is en ik zo verschrikkelijk ver van mijn lieve familie woon. Maar het helpt dat de ouders van Liam me op mijn gemak stellen. Ze zijn heel lief voor me en hebben me hier echt met open armen ontvangen. En ik Facetime veel met mijn eigen ouders.’’

Momenteel is Maureen in afwachting van een werkvisum, zodat ze binnenkort in Nieuw-Zeeland mag werken. De Heerenveense komt in elk geval voorlopig niet terug. ,,Mijn leven is nu hier met Liam. Het plan is om voor altijd te blijven.’’