Overleden model Lotte van der Zee krijgt gedenkplek in Oostenrijk

Haar ouders Bert en Eugeniek plaatsen volgende week een kleine zwerkei met daarin een hart gegraveerd met Lotte’s naam op een berg in Westendorf. Op die berg is de laatste foto van hun dochter gemaakt: vrolijk en lachend, zoals ze was.



Een zelfde tweede kei krijgt een plek in of bij het hotel in Westendorf, waar hun dochter op 20 februari onwel werd. De familie viert daar al daar sinds de geboorte van hun enig kind hun skivakantie. De dood van Lotte heeft ook in dat familiehotel diepe indruk gemaakt.