Overleden popsterren winnaars in Top 2000

Uiteraard, tijdens het inschenken van de champagne op oudejaarsavond verandert er niets. Nog steeds horen we in de finale minuten van het jaar een symfonie van rockmastodonten Queen, Eagles en Led Zeppelin op de radio. Maar binnen de wetten van de traditie blijkt de Top 2000 van dit jaar wel degelijk actueel. Met trends (meer alternatieve rock - Oasis, Volbeat en Elbow doen het goed – tegenover minder golden oldies) en verliezers tegenover winnaars.

Tot de laatste categorie behoren ironisch genoeg vooral de pophelden die ons dit jaar ontvielen. Of, zoals in het geval George Michael, tijdens de uitzending van de Top 2000 van vorig jaar. De ontstentenis daarover leidt tot vijf nieuwe songs in de lijst en een stijging met soms meer dan duizend plekken van zijn andere songs.

Zwanenzang

Tom Petty krijgt eveneens een eerbetoon in een evergreenlijst. Vorig jaar stond de in oktober overleden rocker niet in de Top 2000. Nu heeft hij zeven noteringen, met Free Fallin’ als hoogste op nummer 763. Ook Linkin Park, dat zijn zanger Chester Bennington aan zelfdoding verloor, wordt geëerd. Het emotioneel geladen In the End zal op oudejaarsdag te horen zijn op nummer 40 in de lijst. The Eyes of Jenny, de grootste hit van Sandy Coast van de recent overleden Hans Vermeulen, stijgt 910 plaatsen naar 768.

Het verlies van de doden van vorig jaar blijkt grotendeels verwerkt. David Bowie domineerde vorig jaar de lijst, maar op zijn zwanenzang Lazarus na zakken al zijn noteringen. Prince overkomt hetzelfde, maar hij raakt ook nog vijf van zijn 17 noteringen van vorig jaar kwijt. Leonard Cohens Hallelujah duikelt van 29, zijn toppositie van vorig jaar, naar 98.

Het gezelschap van andere dalers bestaat dit jaar uit Adele, Marco Borsato en de tieneridolen Justin Bieber en Shawn Mendes. Adele krijgt er weliswaar een liedje bij, maar ziet 11 van haar andere 12 noteringen kelderen. A Million Years Ago hoort daarentegen bij de grootste stijgers. Marco Borsato leek dankzij de publiciteit voor zijn album Thuis in een goede positie voor een slag in de Top 2000, maar al zijn 14 liedjes zakken flink.

Losse verrassingen zijn er ook. Zo staat de vorig jaar uitgekomen cover van Simon & Garfunkels Sound of Silence van de Amerikaanse heavy metalgroep Disturbed dit jaar dichtbij het origineel. Disturbed stijgt 464 plaatsen naar nummer 54. De oerversie komt uit op plek 28. Ook de Twentse formatie Bökkers verbaast. Zonder grote landelijke bekendheid haalt de groep uit het niets een 1674ste plaats met het in dialect gezongen Iederene hef een reden.

Hofleverancier van de lijst blijven The Beatles. Maar met 37 songs heeft de Fab Four wel het minste aantal liedjes ooit in de Top 2000. De Rolling Stones, dit jaar twee maal vlak voor de stemperiode in ons land, wonnen er twee noteringen bij en verkleinden het verschil met hun eeuwige concurrenten tot negen liedjes.

Top 5 Grootste stijgers

Sad Man’s Tongue – Volbeat Van 1833 naar 353 - 1480 plaatsen

A Million Years Ago – Adele Van 1859 naar 573 - 1286 plaatsen

Take This Waltz – Leonard Cohen Van 1671 naar 580 - 1091 plaatsen

Father Figure – George Michael Van 1591 naar 536 - 1055 plaatsen

Jesus to a Child – George Michael Van 1350 naar 317 - 1033 plaatsen

Top 5 Grootste dalers

Famous Blue Raincoat – Leonard Cohen Van 831 naar 1720 - 889 plaatsen

Sorry – Justin Bieber Van 874 naar 1732 - 858 plaatsen

Done with It – Kensington Van 864 naar 1636 - 772 plaatsen

Stitches – Shawn Mendes Van 1019 naar 1768 - 749 plaatsen