Özcan Akyol presenteert radioshow over voetbaljournalistiek

Nieuwe Baan­tjer-film in april in bioscopen

De nieuwe Baantjer-film is komend voorjaar in de Nederlandse bioscopen te zien. Distributeur Paradiso Films brengt het verhaal over de jonge jaren van inspecteur De Cock op 18 april uit in de Nederlandse bioscopen. De opnames vinden dit najaar plaats, hebben Paradiso en producent Millstreet Films bekendgemaakt.