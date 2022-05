Özcan Akyol verhuist podcast naar Hilversum wegens ‘ernstige bedreigingen’

Akyol is een zeer veelzijdig televisie- en radiomaker en bovendien columnist in het AD. Over de aard van de bedreigingen liet hij zich niet uit. ,,Ik had allerlei smoesjes kunnen verzinnen waarom we hier in Hilversum zitten, maar de werkelijkheid is dat ik momenteel te maken heb met ernstige bedreigingen, die niet alleen mij raken, maar ook mijn gezin en de mensen met wie ik samenwerk. Daarom leek het ons wel verstandig om deze uitzending in Hilversum te maken.’’