Ozzy Osbourne lijdt aan ziekte van Parkinson: ‘Maar hij komt weer terug’

,,Ik ben niet goed in geheimen”, zei de zanger. ,,Ik kan er niet meer mee rondlopen, want ik ben bijna door alle excuusjes heen.” Ozzy lijdt volgens Sharon aan de zogenoemde PRKN 2-variant van de ziekte. ,,Er zijn zoveel verschillende soorten. Het is geen doodvonnis, maar het beïnvloedt bepaalde zenuwen in je lichaam.” Ozzy hoopt zo snel mogelijk weer op het podium te staan, omdat hij zijn fans mist. ,,Ik wil mijn mensen weer zien”, zei hij. De zanger moest vanwege zijn gezondheid vorig jaar meerdere concerten afzeggen. Sharon heeft er alle vertrouwen in dat haar man weer gaat optreden. ,,Hij komt weer terug en hij gaat doen wat hij het liefste doet: ik weet het zeker.”

Val

Ozzy tobde vorig jaar behoorlijk met zijn gezondheid. Hij maakte een nare val toen hij ‘s nachts naar het toilet moest en kreeg daardoor weer last van letsel dat hij in 2003 opliep bij een ongeluk met een quad. Na de val moest hij een operatie aan zijn nek ondergaan. Het herstel duurde langer dan verwacht, waardoor hij meerdere concerten moest afzeggen.



In de media ging het gerucht dat Ozzy op zijn sterfbed zou liggen. Complete onzin, verzekerde zijn dochter Kelly onlangs. ,,Ik heb een heerlijke start van 2020 gehad”, zei ze in haar Instagram Stories. ,,Ik heb geluncht met mijn familie en heb daarna de hele dag gelachen en rondgehangen met mijn vader. Toen ik thuiskwam, las ik enkele misselijkmakende artikelen over mijn vader die zogenaamd op zijn sterfbed zou liggen. Soms word ik echt ziek van de media!”, verzuchtte ze.



,,Het is geen geheim dat mijn vader een moeilijk jaar heeft gehad als het gaat om zijn gezondheid, maar kom op zeg, dit is volslagen onzin”, besloot ze.