Ozzy Osbourne was boos op zichzelf na affaires

Hij is blij dat zijn vrouw Sharon hem niet heeft verlaten en is niet trots op zichzelf. ,,Ik was boos op mezelf. Ik heb haar hart gebroken", zegt de zanger.



In 2016 kwam aan het licht dat Osbourne meerdere affaires had, onder andere met zijn kapster Michelle Pugh. Naar eigen zeggen had hij een seksverslaving.



Zijn vrouw vergaf hem publiekelijk tijdens een uitzending van The Talk daar is de zanger maar al te blij mee. ,,Ik dank God dat mijn ongelofelijke vrouw aan mijn zijde staat om me te steunen", aldus de zanger.



Osbourne trouwde in 1982 met Sharon.