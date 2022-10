P!nk bevestigd als eerste headliner voor Pinkpop

Het optreden op Pinkpop is onderdeel van de Europese tour van de zangeres, die ook op vandaag is aangekondigd. Het is de eerste keer sinds 2019 dat P!nk optreedt in Nederland sinds haar Beautiful Trauma World Tour, toen zij concerten gaf in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam en op het Malieveld in Den Haag. Davina Michelle stond toen in het voorprogramma van de zangeres.