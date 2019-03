Paard dat Britt van John de Mol kreeg kan 'zweven'

Britt Dekker (27) is overladen met positieve reacties nadat ze gisteren bekend had gemaakt dat ze binnenkort haar droompaard in de armen zal sluiten. Britts nieuwe werkgever John de Mol geeft haar geen salaris, maar laat dressuurpaard Genciano (ook wel bekend als George) uit Spanje overkomen. Volgens de presentatrice beschikt de hengst over bijna magische krachten.

Dekker werd bij een foto waarop ze op ‘Georgie’ zit onder anderen gefeliciteerd door dressuuramazone Anky van Grunsven. ,,Dank voor alle reacties. Ik kan niet wachten om hem op te halen en alles over hem te vertellen’’, aldus een zielsgelukkig Britt vandaag.

De blondine reisde vorige maand in het geheim af naar Barcelona om de spierwitte hengst, die in het zonlicht een zilveren gloed krijgt, George daar ‘op stallen’ te zien en een proefritje te maken. Britt volgt het paard al bijna vijf jaar en is fan van hem sinds ze het dier in een paardenmagazine zag. In die tijd reed amazone Emmelie Scholtens op George.

Zweven

,,Ik ben het paard nooit vergeten. Hij is altijd in mijn hoofd gebleven. Je kunt echt fan zijn van een bepaald paard en van hem dromen’’, vertelde Dekker in een vlog dat ze eerder deze maand op haar YouTubekanaal PaardenpraatTV zette. Haar ontmoeting met George bleek liefde op het eerste gezicht. ,,Nu denk je misschien ‘gewoon een wit paard’ maar als je hem ziet rijden verandert hij compleet. Het lijkt wel alsof ‘ie kan dansen en zweven. Alsof hij een soort turner en krachtige kickbokser is. Zo gaaf!’’

Genciano (Georges Spaanse naam) werd in 2009 in Andalusië geboren als rashengst van Datil VII en Genciana II. Uit de gegevens van de FEI, de overkoepelende organisatie van de paardensport, blijkt dat het paard ooit toebehoorde aan de Spaanse Annabelle Collins en Agusti Elias. In 2013 verhuisde Genciano binnen Spanje, om een jaar later door Scholtens naar Nederland te worden gehaald en daar te worden opgeleid. Na verschillende prijzen te hebben gewonnen, verbleef George op Scholtens’ stallencomplex in Barcelona. In Spanje liep hij mee in een aantal nationale shows en werd hij ingezet als fokpaard.

Dat George nu van Britt is - met de van mediatycoon John de Mol en Talpa-adviseur Erland Galjaard - is inmiddels groot nieuws op internationale paardennieuwssites. ,,De Nederlandse socialite Britt Dekker koopt Genciano’’, kopt Eurodressage.com. ,,Het eigendom van de familie Elias-Collins is verkocht’', schrijft de Spaanse site Horselife.