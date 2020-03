Paardenfokker Geert Jan had het ‘knap moeilijk’ na dates in theehuisje

De Stentor vond uit dat de vrolijke Geert Jan werd neergezet in theehuis Dennenoord in Nutter. Daar werd genoten van een high tea. Aan het einde van de dag sloeg de mineur toe toen de boer twee vrouwen moest laten gaan. ,,Hij had het daar knap moeilijk mee”, vertelt de eigenaresse van het etablissement.

Volgens haar werd er een hele dag gefilmd, maar zijn daar ‘een minuut of tien van overgebleven’. ,,Boer Zoekt Vrouw past hier met alle boerderijen in de omgeving in elk geval prima. We hebben ook meerdere boerendochters in dienst, dus ik weet wat er allemaal komt kijken bij het runnen van een boerenbedrijf.’’