'Paas Baas Dries' blijkt vooropgezette stunt Roelvink en Jamin

Voordat Dries 'ja' zei, moest hij 'toch even overleggen' met zijn manager, laat hij vandaag weten in een reactie. ,,Die zei: je gaat een hoop stront over je heen krijgen, maar het is een 1 aprilgrap, dus we doen het.''

Honderden mensen en landelijke media dachten dat Roelvink het meende toen hij de chocoladehaas 'Paas Baas Dries' niet kon waarderen. ,,Vrolijk Pasen vrienden. Ruim 200.000 mensen zijn er ingetrapt. Dat eerste Paasdag op 1 April zou vallen hadden niet mensen in de gaten. We hebben hem te pakken: de 1 April grap van 2018'', laat een trotse Roelvink weten via Facebook.

Deal

De zanger kreeg betaald voor de stunt. ,,Het was best een leuke financiële deal. Het is ook niet zomaar een grapje, ik heb veel kritiek gekregen en ben er toch een week aan bezig geweest. Bovendien is Jamin een grote keten.''

Hoewel Dries zegt 'veel lol' om de grap te hebben, is het waarschijnlijk de laatste keer dat de zanger meewerkt aan een 1 aprilgrap. ,,Zodra ik nog maar iets heb waar mensen aan kunnen twijfelen, zal alles bestempeld worden als een grap. Maar het is fantastisch gelukt. En paashaas Paas Baas Dries is niet aan te slepen!''