Paaspop mogelijk verplaatst naar september

De aftrap van het festivalseizoen vindt dit jaar mogelijk later plaats dan normaal. De organisatie van Paaspop, traditiegetrouw in april de opener van het seizoen, overweegt de komende editie naar september te verschuiven. Dat vertelt festivaldirecteur Peter Sanders aan het ANP.

Door de ontwikkelingen rond het coronavirus lijkt het steeds minder haalbaar dat het festival van 2 tot en met 4 april kan plaatsvinden. ,,We beginnen normaal gesproken zo’n zes weken van tevoren met opbouwen. We hebben het natuurlijk niet over een verjaardag in de achtertuin, maar over het bouwen van een klein dorp”, zegt Sanders.

De organisatie wacht op duidelijkheid vanuit de overheid, maar begrijpt ook dat die er nu nog niet is. ,,Het is een medisch verhaal, veel is onzeker en de situatie is erg veranderlijk. Het belangrijkste is de gezondheid en de veiligheid.” Als duidelijkheid uitblijft dan hakt de organisatie zelf de knoop door om te verplaatsen. ,,Zodra we weten dat we het niet meer gaan redden in april dan kunnen we dat zelf beslissen.”

Garantiefonds

Dat Paaspop buiten de ingangsdatum van 1 juli valt van het donderdag aangekondigde garantiefonds van 300 miljoen voor de cultuursector, vindt Sanders niet erg. De directeur is al blij dat ook de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is uitgebreid. ,,Het is positief dat de sector iets heeft om op terug te vallen. Maar als ik kijk naar onze kosten alleen al dan denk ik wel dat het garantiefonds moet worden uitgebreid. Volgens mij is het twee- of zelfs het drievoudige nodig.”

Als Paaspop na verplaatsing alsnog niet kan doorgaan dan hoopt de organisatie wel te kunnen terugvallen op het garantiefonds. Maar vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat het festival ergens dit jaar wel gewoon kan plaatsvinden. ,,Het is koffiedik kijken natuurlijk, maar we hebben goede hoop.”