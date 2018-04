Pamela Anderson: Playboy gaf me mijn leven terug

Video Voxpop: Kritisch met een knipoog

13:53 Voxpop. De meeste mensen zegt het niets, in tv-land is het jargon voor het halen van reacties van normale mensen op straat. Roel Maalderink, van wie eerder op deze site de serie Roel in de Regio te zien was, maakt er de komende anderhalve maand in zes afleveringen een ware kunstvorm van.