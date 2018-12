Panelleden BNNVARA-show Sterke Verhalen bekend

De Lama’s morgen in De Ochtend Show to go

16:36 De Lama’s zijn morgenochtend te gast in De Ochtend Show to go. De improvisatiekunstenaars kondigden vorige week aan dat zij terugkeren met een show in de Ziggo Dome: Backer in Action! op donderdag 7 en zaterdag 8 november 2019.