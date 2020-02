Parasite best bezochte Aziatische film in Nederland ooit

En ze leefden nog lang en gelukkig (voor 12 dagen): huwelijk Pamela Anderson alweer gestrand

12:07 Na slechts twaalf dagen is het huwelijk tussen Pamela Anderson (52) en filmproducent Jon Peters (74) alweer voorbij. In een statement aan The Hollywood Reporter laat de actrice weten dat ze het even rustiger aan willen gaan doen.