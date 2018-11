Paris Hilton reageert op breuk met verloofde

Olcay Gulsen zoekt confronta­tie op met ‘seksist’ Maxim Hartman

7:30 Tv-maker Maxim Hartman (55) is vanavond tijdens een uitzending van het entertainmenprogramma RTL Boulevard geclasht met presentatrice Olcay Gulsen (38). Onderwerp van gesprek was de boezem van Dionne Stax, die Hartman vrijdag vond ‘afleiden’ van wat ze werkelijk te vertellen had.