Pascal wint ruim een miljoen euro in bizarre finale Miljoenenjacht

Al aan het begin van het populaire tv-spel met Linda de Mol zag het er voor beleidsmedewerker Pascal goed uit: de vader van twee kinderen opende allerlei koffers met lage bedragen. De biedingen van de bank liepen dan ook steeds verder op, van 78.000 als openingsbod via 147.000 euro, 281.000 euro en 763.000 richting het miljoen.



De Limburger, die met het prijzengeld zijn eigen camping met de toepasselijke naam 't Koffertje wil openen, was de hele avond enorm zenuwachtig. Bovendien was zijn vrouw niet ter plaatse, die hem altijd een beetje afremt als het om gokken gaat. De steun in de studio was in plaats daarvan afkomstig van een vriend.



Na de winst belde Pascal voor het oog van camera's met zijn vrouw Manon. ,,Ik heb wat gewonnen'', begon hij droogjes. ,,Het bedrag is 1.026.000 euro.'' Zijn echtgenote geloofde haar oren niet. ,,Dat méén je niet!'', riep ze uit, waarna ze eigenlijk geen woorden meer kon uitbrengen. ,,Ooh, ooh'', bracht ze uit. ,,Echt?'', vroeg ze nog voor de zekerheid. ,,Ja, écht, écht, écht'', verzekerde Linda de Mol haar.



Zoals altijd maakte Winston Gerschtanowitz ook een thuiswinnaar blij. Het ging om een jong gezin uit Groningen.