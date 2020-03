Paskal Jakobsen steekt Nederland hart onder de riem met bijzonder lied

Kaartver­koop concert BTS maand opgescho­ven

15:46 De kaartverkoop voor de Europese tournee van de Zuid-Koreaanse popgroep BTS gaat ruim een maand later van start. Ook de tickets voor de show in Rotterdam, die op 8 juli gepland staat in De Kuip, zijn pas later verkrijgbaar. Dat heeft concertorganisator MOJO vandaag bekendgemaakt.