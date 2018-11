Patatbakker Lyall maakt vierklapper in The Voice: ‘Hele liedje kippenvel’

Ali B had na de auditie van Lyall maar één vraag: ‘hóe dan?’ Hoe kan hij zo goed zijn, terwijl Nederland nog nooit van hem heeft gehoord? Dat komt vermoedelijk doordat de student international business management al sinds zijn vijfde vooral binnen de muren van de kerk zingt. En de Heer speelt nog steeds een grote rol in zijn leven, bleek toen hij vlak voor zijn auditie begon te bidden. Silié zingt overigens niet alléén in de kerk: ook zijn collega’s in de lokale patatzaak worden vaak op zijn vocale capriolen getrakteerd. ,,Soms kunnen we daar wel gek van worden’’, zei Natascha, naast een vriendin ook zijn werkgever. ,,Maar we vinden het wel mooi, dus we vinden het superleuk dat dit een kans is voor hem die hij kan pakken.’’ Lees door onder de foto.

Blik op Anouk

En dat deed hij - met het nummer Lay me down van Sam Smith. Ali begon na zijn auditie voor de zekerheid in het Engels te praten, want zo’n talent kon simpelweg niet van Hollandse bodem zijn. Ook Waylon was enthousiast. ,,Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet zeggen’’, begon hij. ,,Behalve dat ik het hele liedje kippenvel had.’’



De zanger merkte op dat zowel Ali, Lil’ Kleine als hijzelf waarschijnlijk ‘voor lul’ waren gedraaid. Want Waylon had gezien hoe Lyall naar Anouk had gekeken. Zij hield haar commentaar dan ook kort. ,,Ja, kom gewoon bij mij’’, zei ze. ,,Dat zou ik doen.’’



Het was genoeg. ,,Anouks eerlijkheid is echt waar ik van houd’’, zei Lyall, voordat hij voor de Haagse rockzangeres koos. Een teleurgestelde Ali sloot af met een patatachtige grap. ,,Jongen’’, zei hij. ,,Je bakt er niks van.’’