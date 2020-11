Pathé doneert 17.000 euro aan KWF na Black Panther actie

Black Pan­ther-ster­ren bij herden­kings­dienst Chadwick Boseman

6 september Chadwick Bosemans familie, vrienden en collega’s waren gisteren aanwezig bij een privé-herdenkingsdienst in Malibu. Onder anderen Black Panther-collega’s Michael B Jordan en Lupita Nyong’o brachten de acteur een laatste groet, is te zien op foto’s die The Sun heeft gepubliceerd.