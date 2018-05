Patricia gaat confrontatie met verspreiders seksfilmpje niet uit de weg

'Geen­Stijl koos met link naar plasseks­film­pje voor het risico'

12:15 Televisiediva Patricia Paay sleept vandaag onder meer shockblog GeenStijl voor de rechter nadat een seksfilmpje van haar uitlekte. Ze eist een schadevergoeding van 4,5 ton, omdat GeenStijl een linkje plaatste naar het intieme plasseksfilmpje. De grote vraag is nu of GeenStijl direct verantwoordelijk is voor de schade, louter door het plaatsen van een link.