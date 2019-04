Patricia Paay en Johan Vlemmix treffen schikkking in sekspoppenzaak

Alles is weer pais en vree tussen Patricia Paay en Johan Vlemmix. De twee lagen maandenlang juridisch met elkaar in de clinch over de 'sekspoppen' die de Brabantse ondernemer van de 70-jarige diva wilde laten maken, maar vandaag hebben beide partijen de strijdbijl begraven.

,,Patricia Paay en Johan Vlemmix zijn het samen eens geworden om hun zakelijke geschil op te lossen”, luidt een verklaring die de twee via de juridisch adviseur van Paay hebben verspreid. ,,Zij hebben, op initiatief van Patricia Paay, besloten om het geld te doneren aan Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Zij beschouwen hiermee de zaak als afgedaan en zijn blij dat ze er op deze manier zijn uitgekomen.”

Vanmorgen boog het gerechtshof in Den Bosch zich voor het eerst over het hoger beroep in de zaak. Vlemmix werd in januari door de rechter veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 2000 euro en kondigde direct aan in hoger beroep te gaan. Achter de schermen werd de afgelopen dagen gewerkt aan een oplossing. Nu die er is, wordt het beroep ingetrokken.

,,Patricia kwam via haar advocaat met het voorstel het geld aan een goed doel te geven. Daar kon ik me meteen in vinden”, licht Vlemmix toe. De twee voormalige kemphanen gingen met elkaar om de tafel en spraken alles uit. ,,We wilden allebei graag een oplossing en hebben flink wat water bij de wijn gedaan.”

Vlemmix kijkt terug op een ‘leuk gesprek’ met Patricia en sluit niet uit dat de twee elkaar in de nabije of latere toekomst vaker gaan treffen. Zo bood de Brabantse ondernemer Paay onlangs nog een onderkomen in zijn riante optrekje in Eindhoven aan, dat hij gaat verbouwen. ,,Het contact was heel goed. Ik denk niet dat het nu klaar is, maar wil niet vooruitlopen op de toekomst.” Vlemmix is heel blij dat de kous nu af is. ,,Ik vind het ook geweldig van Patricia, het was voor ons allebei moeilijk. Ik denk maar zo: beter laat dan nooit. Het is uiteindelijk het eindresultaat dat telt.”