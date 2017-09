Patricia Paay: Ik ben gewoon sexy, al draag ik een hoofddoek

In een interview met de Libelle staat de diva, die eerder dit jaar in opspraak kwam wegens een plasseksfilmpje, haar mannetje als het om feminisme gaat. Paay laat vooral doorschemeren dat het geweldig is om een vrouw te zijn. Ze is van mening dat veel dames geen idee hebben hoe machtig ze zijn. ,,Juist in deze mannenwereld. Vrouwen denken anders dan mannen, we zijn ze stappen voor dankzij onze intuïtie. Gebruik dat vrouw-zijn, en dat hoeft niet op een ordinaire manier."



Ze schaamt zich er dan ook niet voor om te zeggen dat ze 'gewoon sexy' is. Volgens de zangeres ligt dat vooral aan haar uitstraling. ,,Al doe ik een hoofddoek om", stelt ze.