Patricia Paay in therapie voor nieuw RTL-programma

Volg de finale van Wie is de mol? vanuit een bioscoopstoel

16:22 De finale van Wie is de mol? is 10 maart live in een aantal bioscopen te zien. Vanaf vandaag kunnen fans een stoel reserveren in een van de Vue-bioscopen in Alkmaar, Hilversum, Eindhoven, Kerkrade, Hoogeveen, Apeldoorn en Vlaardingen.