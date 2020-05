Patricia Paay verkoopt na lange juridische strijd woning in Brabant

Aan de verkoop van het pand in Wernhout ging een langslepende ruzie tussen Patricia Paay en het administratiekantoor Osuro vooraf. Ze liggen sinds 2017 in de clinch met elkaar en afgelopen jaar besloot het bedrijf met goedkeuring van de rechter beslag te laten leggen op onder meer de woning van Paay. De zangeres ontving sinds 2015 een aantal betalingen van het bedrijf. Over een betaling van 93.000 euro die het kantoor zou hebben gedaan, zijn ze het oneens.



De rechter besloot vorig jaar dat de zangeres dit geld niet hoeft terug te geven, omdat Osuro niet kon aantonen dat het om een lening in plaats van een gift gaat. Het bedrijf uit Leiderdorp is tegen dit vonnis in hoger beroep gegaan, maar nu is de woning inmiddels verkocht.



‘La Paay’ woont op dit moment samen met haar man Robbert Hinfelaar in een hotel van vrienden. Het stel is nog op zoek naar een nieuw onderkomen.