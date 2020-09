Patty Brard en dochter sluiten elkaar na elf jaar weer in de armen

Elf jaar lang had Brard geen contact met haar dochter. Waar de ruzie destijds daadwerkelijk om draaide weet ze zelf niet eens meer, vertelde ze eerder aan de LINDA ,,Hoe langer een ruzie duurt, hoe moeilijker het wordt om het goed te maken. En als dat ooit gebeurt: hóe dan?”, vroeg ze zich af.



Hoewel een hereniging altijd uitgesloten leek, zijn moeder en dochter elkaar afgelopen week toch weer in de armen gevallen. Op een rustige locatie, ergens in Amsterdam. Brard, die haar verhaal eenmalig aan De Telegraaf deed, stelt ‘een heel gelukkig mens’ te zijn. ,,Naar dit moment is door ons allebei heel lang toegewerkt en toegeleefd. Zoals Priscilla zei: ’Ik wil niets overhaasten en kleine stapjes zetten, maar om dat te kunnen doen moest eerst deze grote stap gezet worden.’ Het elkaar weer zien, omhelzen en spreken. Uren hebben we gezeten.”



Volgens Brard is er de afgelopen jaren zo veel gebeurd in hun levens, dat één middag bijpraten niet genoeg is. ,,Ik ben getrouwd, waar Priscilla niet bij was. Zij is deze zomer verloofd en heeft trouwplannen. Gelukkig gebeurt dit allemaal wel op tijd, zodat ik dat niet hoef te missen”, aldus Brard, die niet kan wachten om een trouwjurk met haar dochter uit te kiezen.