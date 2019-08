Patty Brard gaat nieuw televisieprogramma maken samen met Gordon

Opvallend! Eurovision-si­te geeft Rotterdam aan als locatie Songfesti­val

19:24 Is het een fout? Of is de locatie waar het Eurovisie Songfestival in Nederland wordt gehouden verraden? Op de officiële website van het liedjesfestijn is namelijk een evenement-pagina aangemaakt waarin Rotterdam wordt genoemd als locatie voor het festival. De Engelse Songfestivalwebsite Eurovoix vond de pagina en zag ook dat er geen evenement was voor Maastricht.