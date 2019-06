Patty Brard: Ik ben een hele dikke laag olifantenhuid verloren

,,Ik denk dat ik heel dicht bij m'n gevoel zit op dit moment. Ik denk dat 'de nieuwe ik' een hele dikke laag olifantenhuid heeft verloren en dat verhalen hierdoor ook heel hard binnenkomen", geeft ze toe voor de camera van het ANP. ,,Je bent eigenlijk je schild kwijt. Als iemand nu met mij praat dan komt 'ie meteen binnen."

De 64-jarige Patty denkt dat ze nu in een fase van haar leven zit waarin ze ook meer openstaat om de problemen met haar familieleden aan te pakken. ,,Deze 'nieuwe ik' is tot alles bereid om alles op te lossen", zegt ze. ,,Ik ben natuurlijk bereid tot alles als er maar geen camera bij is.”

Buitenstaander

In haar nieuwe TLC-programma Expeditie Schoonmoeder, dat vanaf donderdag te zien is, lossen schoonmoeders en schoonzonen- of dochters hun issues wél op voor de camera. Patty coacht ze hierbij en kan goed putten uit haar eigen ervaringen. ,,Ik vind het erg dat alles wat ik analytisch met deze mensen probeer te bereiken, ik nooit heb kunnen bereiken in mijn eigen familie. Maar aan de andere kant is dat waarschijnlijk ook de reden waarom ik dat als buitenstaander goed kan doen."

Ook haar oprechte interesse in mensen helpt haar als coach. ,,Mensen intrigeren mij. Ik ben altijd oprecht geïnteresseerd in hoe mensen in elkaar steken. Dat maakt ook dat ik een band met ze krijg."