Patty Brard in twee weken tijd tien kilo lichter na maagverkleining

,,Ik herken mezelf niet meer. Ik voel me al zó anders", aldus Patty, die de komende weken voor LINDA.tv haar afvalproces bijhoudt. Begin dit jaar ging volgens Brard, die al jaren worstelt met haar gewicht, de knop om. ,,Toen ik die dag op de weegschaal ging staan, woog ik 97.9 kilo. Ik schrok me dood en dacht: nu is het klaar." Na veel omzwervingen ging ze uiteindelijk in België onder het mes voor een zogenoemde gastric bypass.